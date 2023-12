Die S3L feiert in Schweden Premiere

2023 sind insgesamt 776 Mannschaften aus 167 Vereinen gemeldet. Gespielt wird in 37 Hallen. Die C-Jugend der S3L wird voraussichtlich am 31. Dezember an die Bergstraße zurückkehren.

Elf Spieler haben sich gemeinsam mit einem ganzen Stab aus Trainern, Betreuern und natürlich begeisterten Fans mit dem Bus, in dem auch die Mädchen der Auerbacher Flames reisten, auf den Weg in den hohen Norden gemacht. In den frühen Morgenstunden ging es am zweiten Weihnachtsfeiertag los, um rechtzeitig zum Turnier „Lundaspelen“ am Start zu sein. Von den elf Spielern gehören sieben zur HG Saase, vier zur SG Leutershausen. Das spielt aber keine Rolle mehr, denn in Schweden sind sie gemeinsam die C-Jugend der S3L. In der gemeldeten Kategorie „Boys 14“ spielen 58 Mannschaften aus 48 Vereinen um den Turniersieg. Die Konkurrenz ist groß, denn unter den Gemeldeten sind viele bekannte Vereine aus dem In- und Ausland.