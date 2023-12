Die SG Heddesheim stürzt von Platz eins

Es war angerichtet für ein weiteres Spitzenspiel der SG Heddesheim in der Handball-Badenliga. Doch nach dem Remis beim TSV Amicitia Viernheim in der Vorwoche konnten die Heddesheimer Löwen ihr Potenzial gestern nicht aufs Parkett bringen. Beim 26:27 (10:13) setzte es die erste Heimniederlage für den bisherigen Tabellenführer. Der fand im TV Hardheim nicht nur seinen Meister, sondern musste auch Platz eins an das Team aus dem Neckar-Odenwald-Kreis abgeben. Und das hatten sich die Gäste mit einer starken Leistung in der Nordbadenhalle auch verdient.