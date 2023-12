Die SG Leutershausen hat noch einiges vor

Die SG Leutershausen spielt am ersten Adventswochenende bei den Rhein-Neckar Löwen II. Anwurf ist am heutigen Freitag um 20 Uhr in der Östringer Stadthalle. Platz vier, einen Punkt hinter dem Tabellenführer und gerade erst den bisherigen Klassenprimus Pforzheim/Eutingen besiegt (30:29) – eigentlich läuft es bei der SG Leutershausen in der aktuellen Saison bestens.