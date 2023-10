Die SG Leutershausen gewann in der Heinrich-Beck-Halle auch gegen Drittliga-Aufsteiger VfL Waiblingen Handball mit 37:31. Die Gäste waren dabei allerdings der erwartet unangenehme Gegner, das Spiel am Samstagabend blieb lange Zeit offen. „Wir haben es über 60 Minuten nur bedingt geschafft, dem Angriff von Waiblingen standzuhalten“, sagte Trainer Thorsten Schmid und bemängelte „die relativ vielen Gegentore im Heimspiel.“

Starker Torhüter Ullrich

Von Beginn an erspielten sich die Teufel einen Vorsprung. Doch Waiblingen kam ständig zurück, wie beispielsweise nach der 12:9-Führung der SGL. Zu dem Zeitpunkt waren 16 Minuten gespielt, die drei Tore hätten die Heisemer auch ausbauen können. Doch Waiblingen kam mit einem 4:0-Lauf zurück, führte plötzlich 13:12 und zwang SGL-Trainer Thorsten Schmid zu einer Auszeit. Zur Pause hieß es dann wieder 18:16, was auch an der hervorragenden Torhüter-Leistung von Sebastian Ullrich lag. Schmid: „Ihm muss man ein großes Lob aussprechen.“