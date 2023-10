Die "Volltreffer" gewinnen das Mixed-Turnier der TSG Lützelsachsen

Am vergangenen Sonntag begrüßte die Volleyballabteilung der TSG Lützelsachsen zehn Teams aus der ganzen Region zum alljährlichen Mixed-Turnier in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule. Zusammen mit dem Damen-Bezirksklasse- und dem Mixed-Landesligateam der TSG waren somit zwölf Mannschaften am Start. Pro Team spielen bei Mixed-Turnieren sechs Personen, wobei zu jedem Zeitpunkt immer mindestens drei Frauen auf dem Feld stehen müssen.