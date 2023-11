Die Zahlen des Horrors beim SV Waldhof

Kelvin Arase ist ein Mann, der mit einem Lächeln wahrscheinlich auch die Nachricht vom bevorstehenden Weltuntergang erträglich überbringen könnte. Wiener Schmäh macht auch schlimme Krisen irgendwie erträglicher. Als der Österreicher in Diensten des SV Waldhof am Sonntagabend und der 0:2-(0:0)-Niederlage bei RW Essen nach seiner Einschätzung zur prekären Lage beim Mannheimer Drittligisten gefragt wurde, ließ er einen Satz folgen, der das Potenzial zur Aufnahme in die Endauswahl beim „Fußball-Spruch des Jahres“ besitzt. „Wir sind in einem Lauf, wo es nicht läuft“, sagte Arase.