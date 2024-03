Durchmarsch: Die HSG Weinheim/Oberflockenbach ist noch immer nicht satt

Die Erfolgsgeschichte der HSG Weinheim/Oberflockenbach ist beeindruckend. Dem Aufstieg aus der Bezirks- in die Landesliga unter Trainer Andreas Zirnstein folgte der der direkte Durchmarsch in die Verbands- und jetzt in die Badenliga.

Dritter Aufstieg in Serie

Aus der Bezirksliga 1 kommend spielen die HSG-Damen kommende Runde also im badischen Oberhaus. Doch bis es so weit war, hatten die Rot-Blauen noch ein hartes Stück Arbeit vor sich. Anders als im Hinspiel hielten die Löwen von Beginn an dagegen. Das Tempospiel kam nicht richtig ins Rollen und auch der Abwehr gelang nur bedingt der Zugriff auf das Angriffsspiel der Gastgeberinnen. Erst nach der Pause stellte die HSG die Partie binnen vier Minuten auf einen Fünf-Tore-Vorsprung. Mit ganz viel Herz verteidigten die Gäste diesen auch und können sich somit verdient vier Spiele vor Rundenende über den Aufstieg freuen.

„Talent ist nicht alles“

Auch die 23-Jährige hatte, wie ganz viele aus der Mannschaft, schon Angebote höherklassig spielender Vereine. „Aber Talent ist eben nicht alles. Ich will bei meinem Stammverein bleiben und hier auch Vorbild für die Jugend sein“, sagt Müller, die auch Trainerin der aktuellen C-Mädchen ist, die nun in die B-Jugend wechseln. Dass der weibliche Bereich in Weinheim so gut aufgestellt ist, das ist in der Region in diesen Zeiten alles andere als normal. Umso schöner zu sehen, was der Teamgeist alles bewirken kann. „Jede gönnt der anderen Spielzeiten, da gibt es keinen Neid. Das ist schon außergewöhnlich“, sagt der Coach.