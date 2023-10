Eine gefühlte Niederlage für den TTC 46 Weinheim

Eine Begegnung mit zwei unterschiedlichen Hälften: Aus einer 5:0-Führung des TTC 46 Weinheim wurde gestern noch ein 5:5, und entsprechend gedrückt war die Stimmung in der Sporthalle des Heisenberg-Gymnasiums. Es wurde also wieder nichts mit dem ersten Sieg dieser Bundesliga-Saison.

Gegen Kolbermoor konnte Weinheim in Bestbesetzung antreten. Spitzenspielerin Bruna Takahashi hatte sich nach ihren Schulterproblemen wieder fit gemeldet, auch alle anderen Akteurinnen waren an Bord. Auf der Gegenseite konnte auch der SV DJK Kolbermoor aus dem Vollen schöpfen, und so erwartete man schon eine ausgeglichene Partie. Dann ging es für die Heimmannschaft aber so richtig gut los. Das schon lange eingespielte Doppel Yuan Wan/Sophia Klee setzte seine gute Serie fort und besiegte das Kolbermoorer Spitzen-Paar der Lang/Arapovic knapp mit 3:2. Eine neue Paarung gab es nebenan: Bruna Takahashi und Daria Trigolos harmonierten aber schon recht gut und hatten gegen Ghosh/Pranjkovic bei 3:1 weniger Probleme.