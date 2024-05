Takahashi und Klee verlassen den TTC 1946 Weinheim

Takahashi zieht's nach Frankreich

Mit zwei überzeugenden Erfolgen gegen Jena und in Langstadt klettern Bruna Takahashi und Co. auf Platz eins.

Die Bundesliga-Damen ergattern am Doppelspieltag einen Sieg in Böblingen und ein Remis in Dachau. Das reicht, um die Tabellenführung zu verteidigen.

Mit Sophia Klee wechselt eine weitere Spielerin den Club, „die immer zu 100 Prozent zuverlässig war“. Klee wünscht sich mehr Spielpraxis und möchte sich daher beim kommenden Halbfinalgegner TSV Langstadt sowohl in der Ersten als auch in der Zweiten Liga beweisen, die zweite TSV-Mannschaft ist immerhin in der zweithöchsten Liga im Einsatz.

Ece Harac kommt aus Jena

Im Gegenzug hat TTC-Manager Christian Säger drei Neuzugänge für das Bundesliga-Team verpflichten können. Ece Harac, bisher bei Ligakonkurrent Schott Jena an der Platte, soll dabei Sophia Klee ersetzen. Die 22-jährige türkische Nationalspielerin ist fest für das hintere Paarkreuz eingeplant. Beim 6:3-Heimsieg der Thüringer gegen den TTC 46 unterlag Harac gegen Yuan Wan, Mateja Jeger konnte sie anschließend aber klar bezwingen. Und auch beim Rückspiel in Weinheim war sie gegen Jeger knapp erfolgreich und sorgte mit ihrem Erfolg für den einzigen Zähler für Jena.

Gleich zwei taiwanesische Neuzugänge

Hsien-Tzu Cheng ist 31 Jahre alt und verfügt über reichlich Erfahrung, auch in der Tischtennis-Bundesliga. Sie kommt – quasi im Wechsel mit Klee – aus Langstadt nach Weinheim. In der laufenden Runde spielte sie für Langsadt einige Male an Position 1 und stand dabei sowohl mit Bruna Takahashi als auch mit Yuan Wan an der Platte. Einmal war sie dabei gegen Wan erfolgreich. Cheng hat eine Bilanz von 6:5 vorzuweisen, kommt auf 2179 QTTR-Punkte und belegt die Weltranglisten-Position 53. „Hoffen wir mal, dass sie nicht gerade im Halbfinal-Dell mit dem TTC 46 diese Bilanz aufbessern kann“, so Holland mit einem Augenzwinkern.