Damen des TTC 1946 Weinheim wollen jetzt auch ins Finale

Nun wird an den Wochenenden vom 21. bis 23. Juni und vom 28. bis 30. Juni endlich die Saison zum Abschluss gebracht. Die Damen des TTC 1946 Weinheim hatten sich den zweiten Rang in der Tabelle hinter dem amtierenden Meister ttc berlin eastside erarbeitet und so wieder, wie im Vorjahr, direkt den Einzug ins Halbfinale erreicht. Dort treffen sie nun auf den TSV Langstadt, der sich im „Golden Match“ extrem knapp gegen die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim durchsetzte.

Es droht eine Nervenschlacht

Dieser Nervenkitzel könnte auch dem TTC 46 drohen, sofern das Team am Freitagabend in Langstadt verlieren sollte und dann im Heimspiel am Sonntagnachmittag mit der Unterstützung der Zuschauer einen Sieg verbuchen würde.

Eng dürfte es tatsächlich werden. In der Runde hatte es im Heimspiel in Weinheim – ohne Spitzenspielerin Bruna Takahashi – für den TTC 46 nur zu einem 5:5-Unentschieden gereicht, in Langstadt waren dann auf Weinheimer Seite alle an Bord, während die Gastgeber auf Chantal Mantz verzichten mussten. Wenn also beide Teams am Wochenende in Bestbesetzung an die Platten gehen können, ist der Ausgang dieser Duelle nicht vorhersagbar.