TTC 46 Weinheim will in Langstadt endlich den Sack zumachen

Weinheim. Am Samstag, 1. März, möchten die Bundesliga-Damen des TTC 46 Weinheim endlich den Sack zumachen: Einer der beiden ersten Plätze in der Tabelle soll festgemacht werden, um bei den Play-off-Spielen im Anschluss an die Saison gleich ins Halbfinale einzuziehen. Aus den zwei noch ausstehenden Partien benötigen die Weinheimerinnen hierfür noch genau einen einzigen Punkt.