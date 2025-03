TTC 46 Weinheim schafft Historisches

Langstadt/Weinheim. Wieder mit der beim letzten Liga-Heimspiel erkrankten Yuan Wan und der neuen Spitzenspielerin Weishan Liu tart der TTC 46 Weinheim zum vorletzten regulären Spiel der 1. Tischtennis-Bundesliga vor den Play-Offs an. Ein Sieg in den letzten beiden Begegnungen brauchte die Mannschaft von der Bergstraße noch, um sich direkt für das Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft zu qualifizieren. Und das gelang dem aktuellen Spitzenreiter in Langstadt eindrucksvoll. Durch einen 6:2-Erfolg beim bisher in Heimspielen ungeschlagenen TSV Langstadt zogen die Damen des TTC 46 zum dritten Mal in Folge in die Play-Off-Halbfinals ein. Ein toller Erfolg des gesamten Clubs um Macher Christian Säger, der sehr hoch zu bewerten ist.