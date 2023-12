Galavorstellung von Linn Gutsche beim Birkenauer Kantersieg

Im Vergleich zum Spiel in Wiesloch gab es gleich drei erfreuliche Nachrichten zur personellen Situation. Während Linda Schäfer und Lejla Crnisanin wieder zurück im Kader waren, kam Ophelia Schall zu ihrem Saison-Debüt beim Tabellenführer. Die Gäste, die ihr letztes Spiel zuhause gegen Leimen deutlich gewonnen hatten, kamen als Tabellenfünfter mit einem ausgeglichenen Punktekonto nach Birkenau gereist. Aufgrund dieser Konstellation gingen die TSVlerinnen als Favoritinnen in die Partie. Und diese Rolle nahmen sie sofort an: Bereits nach sieben Minuten stand es 6:2 für die Gastgeberinnen.

Sieben Tore in Serie

Zwei Tore von Schall

Julius Schäfer sah keinen Grund über eine Auszeit eine Korrektur vorzunehmen und ließ durchspielen, wechselte jedoch fleißig durch, sodass alle Spielerinnen ihre Einsatzzeit bekamen. In der Schlussphase steuerte Gutsche noch weitere vier Tore bei und unterstrich damit eine beeindruckende Leistung. Am Ende fuhr das Team einen nie gefährdeten 30:19-Sieg ein. Das Kollektiv überzeugte erneut mit einer guten Defensivleistung rund um die routinierte Linda Schäfer. Im Offensivbereich gab es nur wenig Anlass zur Kritik. Erfreulich auch, dass sich Ophelia Schall bei ihrem Debüt mit zwei Treffern in die Liste der Torschützinnen eintragen konnte. Die zahlreichen Gäste in der Halle traten zufrieden den Heimweg an. Für den Spitzenreiter geht es am Sonntag nun nach Königshofen, bevor Birkenau am 16. Dezember die KuSG Leimen im letzten Spiel des Jahres daheim empfängt. pb