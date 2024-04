Heute ist Voranmeldeschluss beim Hemsbacher Altstadtlauf

Es ist die Veranstaltung, die Hemsbach sportlich zum Laufen bringt. Der Altstadtlauf mit Start und Ziel am Rathaus lockte 30 Jahre lang die Massen. Im vergangenen Jahr musste das Großereignis mit nicht selten über 1000 Startern ausfallen. Jetzt kommt es zum Re-Start. Am Samstag laufen um 13 Uhr zunächst die Schülerläufe über 800 Meter, der Jedermannlauf schließt sich an, ehe um 14.45 Uhr der Hauptlauf über zehn Kilometer die größte Herausforderung stellt.