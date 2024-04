HSG Weinheim/Oberflockenbach ist jetzt auch Meister

„Ich war zwar optimistisch vor der Runde, aber an die erneute Meisterschaft hätte ich nicht gedacht.“ Jürgen Al-Shawani, Trainer der HSG Weinheim/Oberflockenbach, durfte nach dem Aufstieg nun auch den Verbandsliga-Titel seiner Handballerinnen bejubeln. Nach dem Arbeitssieg in Schriesheim beendeten die HSG-Damen die Runde mit einem hart erkämpften 24:20-Erfolg.

Die offensive Abwehr gegen Schriesheims Spielmacherin Anika Mackert gelang nicht wirklich und immer wieder ergaben sich Lücken, die die Gastgeberinnen zu einfachen Toren nutzten. Die Auszeit in Minute 13 und die Umstellung der Abwehr auf eine defensive 5:1 Formation brachten dann Sicherheit ins Spiel und in Minute 25 führte Weinheim nach zu Beginn ausgeglichenem Spielverlauf mit 11:6. Doch dieser Vorsprung überdauerte nicht bis zur Pause und man ging nur noch mit einer Drei-Tore-Führung in die Halbzeit.