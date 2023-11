Jungteufel der SGL siegen im Topspiel

Im Verfolgerduell der Handball-Badenliga setzte sich die C-Jugend der SG Leutershausen als Tabellenzweiter mit 32:27 (13:13) gegen die HG Oftersheim/Schwetzingen durch. Die SGL warf das erste Tor in diesem Prestigeduell vor zahlreichen Fans, dieses sollte jedoch lange die einzige Führung der Gastgeber in der Heinrich-Beck-Halle bleiben. In einem temporeichen Spiel starteten die Gäste bis zum 2:7 (8.) besser. Die Trainer Sebastian Kaiser und Jonas Gunst nahmen folgerichtig eine Auszeit, um einige spielerische und taktische Korrekturen vorzunehmen. Diese fruchteten, zur Pause stand es 13:13.

Mit dem ersten Tor in der zweiten Halbzeit ging die SGL zum zweiten Mal in Führung und sollte nicht mehr in Rückstand geraten. Die HG kam immer weniger mit der extrem offensiven Abwehr der SGL zurecht; die Tribüne und die Ersatzbank feuerten an und in Abwehr und Angriff ging jeder der Jungs „den extra Meter“ und noch mehr. Mit einer tollen Mannschaftsleistung und in einem trotz aller Emotionen sehr fairen Spiel wurde der Vorsprung bis zum 32:27 ausgebaut.

SG Leutershausen: Rauscher; Berendt, Nötting, Bähr (2), Komarek (5), Potoski (8/3), Funk (7), Weiss, Glock (10), Goloborodko, Weber.

Erster Sieg der C2

Ist der Koten bei den C2-Jugend-Handballern der SGL endlich geplatzt? Nach einer engen ersten Halbzeit (16:16) setzten sich die Jungteufel mit viel Motivation, Spielfreude und durchdachten Spielzügen gegen die ASG Bammental/Neckargemünd/Schwarzbachtal mit 30:23 zum ersten Saisonsieg durch. Hervorzuheben sind hier das eindeutig schnellere Spiel der Jungteufel wie auch eine konzentriertere und stärker agierende Abwehr. Der größere Mut, im Angriff die gegnerische Abwehr zu durchbrechen, wurde belohnt. Das Tor der Jungteufel wurde in mehreren Aktionen vom Torhüter Jasper Kiel freigehalten.

SGL: Kiel; Janzer (1), Efkemann (9), Ohlerich (1), Klöpper (3), Döbele (7), Hohl (3), Götz, Peters (6).

Die E1-Jugend der SG Leutershausen gewann am Sonntag mit 33:16, nach Multiplikation der Torschützen sogar mit 231:96 gegen die JSG Weschnitztal. Nach einem starken Start der Gäste und ausgeglichenem Beginn, sorgten die Jungteufel von Trainer Tom Steinbeck ab der 10. Minute für klare Verhältnisse. Auch diesmal trugen sich neun Spieler in die Torschützenliste ein, die Truppe präsentierte sich wieder als kombinationsstarkes Team. Der Start in die Saison ist als aktueller Tabellenführer mehr als geglückt.

SGL: Clementi; Nast, Wiskemann, Gerstenberger, Steinbeck, Förster, Eickelbeck, Döbele, Pick, Jost, R. Schmitt, B. Schmitt.

Ein direkter Freiwurf von Felix Potoski hätte für ein verdientes Unentschieden sorgen können. Leider knallte der Wurf nach Ablauf der Spielzeit aber nur an die Latte, die D-Jugend der SGL musste sich der HG Oftersheim/Schwetzingen unglücklich mit 23:24 (13:13) geschlagen geben. Die Jungteufel überzeugten durch schnelles Spiel, harte Deckung und Kampfgeist und führten nach 28 Minuten 18:14. Nach Auszeit der Gegner wurde die Aufstellung der SGL verändert und so kamen alle Spieler zum Einsatz. Gegen einen starken Gegner reichte die starke Leistung der Jungs von Teresa Schäfer und Gregor Batke aber letztlich ganz unglücklich nicht zum Remis.

SGL: Zietlow; Potoski (14), Ohlerich (4), Förster (3), Otterbeck (1), B. Batke (1), Steinbeck, Schmitt, Klavehn, J. Batke.

B-Jungs behaupten die Spitze

Auch gegen den direkten Verfolger HSG Walzbachtal behaupteten die B-Jugend-Handballer beim 31:19 (15:10) souverän die Tabellenspitze in der Badenliga. Es dauerte 20 Minuten, bis sich die SGL erstmals mit drei Toren absetzen konnte. Trotz zwischenzeitlicher doppelter Unterzahl gelang die 15:10-Pausenführung. Deutlichen Anteil daran hatte der stark parierende Yannick Essert im Tor. In der zweiten Spielhälfte zeigte die SGL ihre Klasse und ließ nichts mehr anbrennen. Beste Werfer waren hierbei Ami Thron, Moritz Keller und Jonas Lachnitt, der sich leider im weiteren Verlauf schwer verletzte.