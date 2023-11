Kreisklasse A: Hohensachsen kontert zum 1:1, Hemsbach zeigt Moral

Immer wieder hat die SG Hohensachsen in den vergangenen Wochen mit ihrem Spielglück in den letzten Minuten gehadert – nun haben die Grün-Schwarzen ausgerechnet im Keller-Derby bei der TSG Weinheim II selbst spät zurückgeschlagenen. Die notbesetzte Truppe trotzte dem feldüberlegenem Nachbarn im Sepp-Herberger-Stadion ein 1:1 (0:0) ab. Sascha Harbarth traf in der 83. Minute nach einer Ecke – aus Sicht der TSG gewissermaßen aus dem Nichts.