Kreisliga: Ein Schützenfest und ein gebrauchter Tag

„Das war heute ein gebrauchter Tag“, rang Spielausschuss Karl-Heinz Durath vom FV Leutershausen nach dem 0:3 bei der TSG Eintracht Plankstadt nach Worten. Dabei hatte sich das zuvor gesehene Geschehene gar nicht einmal so deutlich dargestellt, wie es das Endergebnis ausdrückt. „Es waren zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten. Im ersten Durchgang hatten wir alles im Griff“, so Durath. Leutershausen hatte sich ein klares Chancenplus herausgespielt, aber zweimal George N’Soukpoe (3., 23.) sowie Marius Schmid (11.), der mit seinem Kopfball Pech hatte, scheiterten. Auf der Gegenseite klatschte ein Kopfstoß von Kaweh Kalhor an die Latte des FV-Tores (18.).