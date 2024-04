Kreisliga: FVL gewinnt "ekliges Spiel", TSG verliert Platz zwei

Es war ein Arbeitssieg für den FV Leutershausen gegen den in der Rückrunde noch sieglosen SKV Sandhofen. Nicht mehr und nicht weniger. „Es war bei Dauerregen, fünf Grad und tiefem Platz ein ekliges Spiel“, befand auch Spielleiter Marcel Fischer und brachte viel Verständnis für die Akteure und die am Spielfeldrand stehenden und mit Regenschirm bewaffneten Beobachter mit. „Ich glaube, heute hat das bei diesen Bedingungen keinem Spaß gemacht.“ Nichtsdestotrotz hatte der Schiedsrichter einen Auftrag, und der lautete, das Spiel anzupfeifen und 90 Minuten zu leiten.

Und so bedurfte es dem im Fußballjargon in solchen Fällen oftmals bemühten Dosenöffner. Diesen betätigte Jonas Meier-Küster in Form eines Freistoßes, den er aus 18 Metern um die Mauer ins Netz schlenzte – 1:0 (67.).

„Wir hatten das Spiel über 90 Minuten im Griff. Letztlich hat es lange gedauert, bis wir das Tor erzielt haben. Unterm Strich war es dann aber hochverdient“, schien Fischer am Ende doch noch ein wenig Spaß am Spiel gefunden zu haben.

Lützelsachsen rutscht auf Platz vier ab

Die TSG 91/09 Lützelsachsen ist in der Kreisliga Platz zwei wieder los. Das 1:1 beim SC Pfingstberg/Hochstätt war zu wenig, um den Vizerang zu verteidigen. Gartenstadt und Käfertal sind nun an der Schüssler-Elf vorbeigezogen. „Die Platzverhältnisse auf dem Naturrasen waren nicht einfach. Es war für uns sehr schwierig, spielerische Lösungen zu finden“, bewertete TSG-Abteilungsleiter Gültekin Isci die äußeren Bedingungen und schob die sportliche Analyse sogleich hinterher: „Das war allerdings nicht der alleinige Grund für die Punkteteilung. Wir hatten viele Chancen, konnten diese aber wieder nicht nutzen.“

Lützelsachsen begann gut und spielte zielstrebig in Richtung SC-Tor, gefährlich wurde es aber zunächst einmal nach einem Standard. In der 15. Minute scheiterte Tobias Malchow mit einem Freistoß. Danach verpassten Matthias Schröder und David Wehner eine schöne Hereingabe von Timo Sattler im Duett (16.). Bis dahin fand sich noch keine Torannäherung der Gastgeber auf dem Notizzettel, doch in der 29. Minute musste dann Adrian Wetzel für seinen bereits geschlagenen Schlussmann auf der Torlinie retten. Anschließend legte Lützelsachsen wieder den Vorwärtsgang ein und wurde belohnt: Maximilian Amin-Salehi wurde im Strafraum gelegt, der Strafstoß war die einzige folgerichtige Entscheidung. Robert Spahn lief an und verwandelte zum 0:1 (33.). Schröder (42.) und Spahn (45.+2) hätten noch vor der Pause erhöhen können, brachten die Kugel aber nicht im Tor unter.