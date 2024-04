Kreisliga: Lützelsachsen nimmt auch die neue Rolle des Jägers an

„Mit der Leistung gegen Wallstadt war ich in der Tat sehr unzufrieden. Jetzt am Wochenende in Pfingstberg habe ich viel Gutes gesehen, wir waren 90 Minuten spielbestimmend und haben uns viele Chancen herausgespielt“, so Schüssler. Dass am Ende doch nur ein Remis heraussprang, war der mangelhaften Chancenverwertung geschuldet.

Fehlt der TSG ein echter Neuner?

Für die TSG-Spieler gilt es nun, am Sonntag gegen den FV Brühl II in die Erfolgsspur zurückzukehren und sich in dem sich abzeichnenden Dreikampf um Platz zwei eine gute Ausgangsposition zu verschaffen. „Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Sie hat gesagt bekommen, dass sie in Pfingstberg ein gutes Spiel abgeliefert hat. Wir sind einen Punkt hintendran, es ist noch alles offen“, betont Schüssler. Brühl ist zuletzt in den Abstiegsstrudel hineingezogen worden und wird sich nun entsprechend wehren. „Dennoch ist das ein Gegner, der von uns zuhause geschlagen werden muss. Diesen Anspruch müssen wir an uns haben“, sagt Schüssler. der wohl weiter auf Abwehrchef Nico Schillinger verzichten muss.