Kreisliga Mannheim: Souveräne Heisemer gewinnen das Spitzenspiel

Zum Spitzenspiel Zweiter gegen Erster empfing der FV Leutershausen in der Fußball-Kreisliga den VfR Mannheim II. Die intensive Partie wurde den Vorschusslorbeeren eines Gipfeltreffens zu jeder Zeit gerecht, am Ende gingen die Bergsträßer mit 2:0 als verdienter Sieger vom Feld. „Es war eine starke kämpferische Leistung und in der zweiten Halbzeit hat man beim VfR Mannheim II gemerkt, dass nichts läuft“, berichtete FVL-Spielleiter Marcel Fischer.