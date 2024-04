Kreisliga: Niederlagen für Lützelsachsen und Leutershausen

Faire Verlierer

Großartig hadern wollte der TSG-Funktionär dennoch nicht. Zu stark und abgeklärt präsentierten sich die Gäste in Halbzeit zwei. Die vermeintlich letzte Chance, noch einmal ins Aufstiegsrennen einzugreifen, wollten die Wallstädter unbedingt nutzen. Und das taten sie auch. „Da Wallstadt zum Schluss mehr für das Spiel getan hat, geht auch der Sieg in dieser Höhe in Ordnung“, zeigte sich Isci am Ende als fairer Verlierer.