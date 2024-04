Lukas Kreutzer gewinnt sein "eigenes" Turnier

Beim Discgolf-Turnier, den 3. Wiesensee Open in Hemsbach, spielten 55 Teilnehmer in acht Leistungsklassen bei Sonnenschein und teils viel Wind um den Sieg. Mit speziellen Wurfscheiben galt es die zwischen 40 und 180 Meter langen Bahnen mit so wenigen Würfen wie möglich zu bewältigen. Ziel war ein Korb. Das schöne Wetter und die noch recht unbekannte Sportart lockten auch einige neugierige Zuschauer an, die verschiedenste Flugbahnen bestaunten.