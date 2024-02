Nachwuchs der TSG 1862 Weinheim überzeugt unter dem Hallendach

Gleich 16 Leichtathleten der TSG 1862 Weinheim gingen am Wochenende am Olympia-Stützpunkt Mannheim an den Start. Für die jüngeren Weinheimer ging es darum, weitere Wettkampferfahrung zu sammeln, die älteren Starter überprüften nochmals ihre Form für die Anfang März anstehenden Badischen Meisterschaften.

Der Jüngste der Truppe war Benjamin Herms, der bei all seinen Starts eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. In der Altersklasse M12 sicherte er sich über 60 Meter in 8,89 Sekunden die Silbermedaille. Nach 4,39 Meter im Weitsprung (Platz fünf) gewann er noch Bronze im 800-Meter-Lauf (2:42,17 Minuten). In der gleichen Altersklasse (Mädchen) war Emily Werum mit 9,54 Sekunden über 60 Meter und mit 3,90 Meter im Weitsprung sehr zufrieden.

Gold und Silber für Mira Just

In der Altersklasse W13 holte Mira Just über 60 Meter den Tagessieg. In 8,48 Sekunden ließ sie ihren Gegnerinnen keine Chance. Im Weitsprung holte sie mit der neuen persönlichen Bestleistung von 4,74 Meter die Silbermedaille. Paula Müller freute sich ebenfalls über persönliche Bestleistungen im Weitsprung (4,09 Meter) und im Sprint (9,24 Sekunden) und belegte jeweils Platz neun. Lena Kreckel war die Dritte im Bunde und sprang 3,96 Meter (persönliche Bestleistung) weit und lief 9,57 Sekunden über 60 Meter.

Auch in der Altersklasse M13 gingen drei Weinheimer Nachwuchs-Athleten an den Start. Felix Fürstenberg sprintete knapp am Siegerpodest vorbei und kam mit starken 8,71 Sekunden auf Platz vier. Im Weitsprung belegte er mit 4,49 Meter (PB) Platz sechs. Geburtstagskind Tim Rauh feierte mit 4,52 Meter und Platz fünf im Weitsprung sein bestes Ergebnis, im Sprint wurde er Achter (9,24 Sekunden). Philipp Echle sammelte seinerseits Wettkampferfahrung und war mit 3,83 Meter (Weitsprung) und 9,90 s (60 Meter) zufrieden.

Julien Bähr war der einzige Starter der TSG in der Altersklasse M14. Über 60 Meter erreichte er den Endlauf und wurde in 8,63 Sekunden Vierter. Gwen Hüchting bestätigte ihre gute Form im Sprint und kam im Finale der Besten mit 8,51 Sekunden auf Platz sieben. Carla Weißmann lief die 60 Meter in 9,02 Sekunden.

Löskow überprüft ihre Schnelligkeitswerte

In der Altersklasse U18 waren drei Athleten am Start. Sophie Löskow, eigentlich im Hochsprung beheimatet, nutzte den Testwettkampf, um ihre Schnelligkeitswerte zu überprüfen, und war mit 8,57 Sekunden im Sprint sehr zufrieden. Leonard Scheibitz wurde im Sprint Fünfter und schnappte sich noch die Qualifikationsnorm für die Badischen Meisterschaften in 8,09 Sekunden.

Ihre gute Form über 800 Meter bestätigte Solveig Schaar: In 2:29,67 Minuten gewann sie die Silbermedaille. Und auch Constantin Scheibitz war mit seinen Ergebnissen mehr als zufrieden. 7,64 Sekunden (60 Meter) und 23,76 Sekunden (200 Meter) reichten jeweils zu Platz vier. Zum Abschluss des Tages holte Dena Ansari noch zwei Bronzemedaillen. Über 60 Meter lief sie starke 8,33 Sekunden und über 200 Meter gute 27,05 Sekunden.