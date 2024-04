Rainer Nies wurde in Hemsbach zum Dauerbrenner

Ohne ihn lief in den vergangenen 30 Jahren wenig. Und auch wenn sich Rainer Nies inzwischen lieber weitgehend im Hintergrund hält, sein Rat wird immer gefragt sein. 2023 übergab er den Staffelstab bei der Organisation des Hemsbacher Altstadtlaufs in jüngere Hände. Und das schönste vorgezogene Geschenk zu seinem 80. Geburtstag am heutigen 27. April machte ihm das Team um Nachfolger Marco Odenwälder: Der von Nies initiierte Hemsbacher Altstadtlauf fand nach der Zwangspause im vergangenen Jahr am 20. April 2024 wieder statt und wurde direkt wieder zu einem Renner.