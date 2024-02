SG Heddesheim verlässt die MSG HeLeuSaase

"Passender Rahmen" schien abgesteckt

Einfluss auf die Entscheidung der Heddesheimer Verantwortlichen hatte laut Schmid insbesondere die Entscheidung der bisherigen Partnervereine, mit Beginn der Saison 2024/25 unter dem Namen S3L gemeinsame Sache auf handballerischer Ebene zu machen. „Damit stand auch die weitere Zusammenarbeit in der Mädchenspielgemeinschaft auf dem Prüfstand“, heißt es vonseiten der SGH.

In der Faschingspause hätten sich, so Schmid, jedoch die Informationen vonseiten der Jugendtrainer und Eltern gehäuft, wonach zahlreiche Heddesheimer Mädchen „nicht weiter für die MSG spielen wollen“. Dadurch bestehe wiederum die Gefahr, im weiblichen E- und D-Jugend-Bereich künftig keine Mannschaft mehr stellen zu können.

Diese neue Ausgangslage und das deutliche „Übergewicht“ an Heddesheimer Spielerinnen und Trainern in den älteren Jahrgängen, hätten die Verantwortlichen am Freitag schließlich dazu veranlasst, „sich doch aus der MSG zurückzuziehen“.