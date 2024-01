"Sharks" bleiben auf Meisterschaftskurs

Die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim sind am Sonntagnachmittag mit einem deutlichen Sieg gegen den Tabellenneunten TSV Ettlingen in die Rückrunde gestartet. Mit 106:67 wurden die Sharks in der Weinheimer TSG-Halle ihrer Favoritenrolle gerecht und verteidigten die Tabellenführung souverän. Mit elf Siegen aus zwölf Spielen (22 Punkte) und einem Korbverhältnis von 935:722 liegen die Sharks nun bereits deutlich vor dem Tabellenzweiten Heidelberger TV (18 Punkte, 874:710). Ebenfalls 18 Zähler (782:725) auf dem Konto hat die dritte Mannschaft des USC Heidelberg auf dem dritten Platz.

Allerdings verlief der Start in das erste Rückrundenspiel noch ausgesprochen holprig. Zwar lag die BG schnell mit 5:0 in Führung, doch danach übernahmen die abstiegsbedrohten Ettlinger das Zepter, trafen teils sehr schwere Würfe aus fast allen Lagen und erzielten zwölf Punkte in Serie. Bei der BG lief bis kurz vor Ende des ersten Viertels dagegen nicht mehr viel zusammen, Ettlingen konnte sich bis auf 23:15 absetzen. Es waren dann Jan Eberhardt und Patrick Dörr, die zum Ende der ersten zehn Minuten hin verkürzen konnten (20:23, 10. Minute).

Schwarz bringt die BG in Führung

Im zweiten Viertel setzte Coach Robin Zimmermann dann auf die Bank-Spieler, und diese dankten ihm für das Vertrauen und sorgten mit ihrem extrem schnellen Spiel für den Umschwung. Jan Eberhardt eröffnete das Viertel mit vier Punkten in Folge, ehe Jannick Schwarz mit dem ersten seiner insgesamt fünf Dreier in diesem Spiel die Sharks erstmals seit der dritten Minute wieder in Führung brachte. Anschließend sorgten vor allem Leonard Leip und Leon Bregulla dafür, dass sich die BG weiter absetzten konnte.

Foto: BG Viernheim/Weinheim Jannik Schwarz erwischte beim 106:67-Sieg gegen den TSV Ettlingen einen „Sahnetag“.

Mehr als sechs Minuten gelang den zuvor so treffsicheren Ettlingern im zweiten Viertel kein Korb mehr, während die Sharks in dieser Phase 22 Punkte in Folge erzielten und mit einer deutlichen 57:34-Führung in die Halbzeit-Pause gingen. Damit war der Grundstein für den Sieg gelegt – auch wenn es im dritten Viertel für die Hausherren wieder etwas schleppender lief. Gleichwohl ging auch dieser Spielabschnitt mit 23:20 an die Gastgeber.

Vor dem letzten Viertel hieß es somit 80:54, und schon zu diesem Zeitpunkt hatte niemand in der TSG-Halle mehr Befürchtungen, dass der Spitzenreiter das Spiel noch aus der Hand geben würde. Im letzten Viertel waren es dann erneut die Bankspieler, die das Tempo nochmals anzogen, das Punktekonto um weitere 26 Zähler erhöhten und letztlich auch dafür sorgten, dass der Sieg am Ende mit 106:67 mehr als deutlich ausfiel.

U20-Spieler markieren 70 Punkte

„Der Sieg heute gehört der Bank“, sagte Robin Zimmermann nach dem Spiel. „Jeder meiner Bank-Spieler hat mindestens fünf Punkte erzielt, das hatte ich in zehn Jahren noch nie. Vor allem Jannik Schwarz hat heute einfach einen Sahnetag erwischt.“ Zudem freuten sich die BG-Verantwortlichen über die Tatsache, dass die sieben eingesetzten U20-Spieler insgesamt 70 der 106 Punkte für die Sharks erzielten.

Weiter geht es für die Oberliga-Basketballer der BG Viernheim/Weinheim bereits am kommenden Samstag, 20. Januar, mit dem Spitzenspiel beim Tabellendritten USC Heidelberg III. Mit einem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten könnte das Team von Robin Zimmermann einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Spielbeginn in der Halle des Instituts für Sport und Sportwissenschaft (ISSW, Im Neuenheimer Feld 720) ist um 19 Uhr. Das nächste Heimspiel steht am Samstag, 27. Januar, auf dem Programm. Um 18 Uhr ist dann der Tabellenachte TV Staufen zu Gast in der Weinheimer TSG-Halle. jr/fran