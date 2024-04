Starke zehn Minuten entscheiden für die HSG Weinheim/Oberflockenbach

Spiele unter der Woche, so sagt man, sind oft nicht schön anzuschauen. Das traf auch auf das Spiel der Frauenhandball-Verbandsliga zwischen der HSG Weinheim/Oberflockenbach und dem TSV Rintheim II zu. Mit dem 26:21 (11:11) müssen die Gastgeberinnen am Ende zufrieden sein.

Die erste Hälfte wurde geprägt von vielen vergebenen Chancen auf HSG-Seite. Die Hausherrinnen stellten die Rintheimerinnen mit ihrer offensiven Abwehr zwar immer wieder vor Herausforderungen, jedoch rutschte der Ball dann oftmals doch noch zu einer freien Mitspielerin durch. Gewann man einen Ball, so scheiterte man häufig an der Schlussfrau der Gäste. So kam es über die Spielstände 2:2 (3.) und 8:6 (17.) zum 11:11-Halbzeitstand.

Crunchtime geht an die HSG

Zurück aus der Kabine sah die Welt erst einmal anders aus: Die Halbzeitansprache von Al-Shawani fruchtete, denn die Rot-Blauen setzten sich mit drei Toren in Folge auf 14:11 ab. So sah sich der Gästetrainer nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff gezwungen, die grüne Karte zu legen. Die Gäste warfen zwar direkt nach der Auszeit ein Tor, doch die HSGlerinnen zeigten sich unbeeindruckt. Bis zum 19:17 blieb es zwar eng, doch die letzten zehn Minuten der Partie gingen beim 26:21-Arbeitssieg in einem durchweg fairen Spiel klar an die Gastgeberinnen.

Nun gilt es diese zehn Minuten am Samstag in der Schriesheimer Schulsporthalle ab 19 Uhr von Beginn an auf die Platte zu bringen, um nach dem schon feststehenden Aufstieg auch die Meisterschaft klarzumachen. Dabei nicht mehr helfen kann Nadine Gruber, deren Knieverletzung sich tatsächlich als Kreuzbandriss erwies. ng