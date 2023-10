"Steps" Groß wird 70 und der Sohn macht das größte Geschenk

Das späte Glück als Spielervater eröffnet Stephan Groß auch im Rentenalter noch neue Welten. In der vergangenen Woche flog der Mannheimer mit seinem alten Kumpel Mike Schüssler zum ersten Mal in seinem Leben in die Vereinigten Staaten, wo sein Sohn Pascal Groß mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die USA (3:1) und Mexiko (2:2) spielte.