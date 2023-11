SV Waldhof: Furcht vor dem Frust der Basis

Es fühlte sich ein bisschen wie die gute alte Waldhof-Welt an. Im Clubhaus „Bei Dimi“ am Alsenweg roch es nach Gyros und Pommes, als der Ehren- und Ältestenrat des Vereins am Samstag zu Ehrungen verdienter Mitglieder einlud. Anwesend waren auch Präsident Bernd Beetz und sein Sohn, der Aufsichtsratsvorsitzende Christian Beetz. Beide nahmen mit Verspätung Auszeichnungen für ihre Dienste um den SVW entgegen, da sie beim Ehrenabend im vergangenen Jahr verhindert gewesen waren.