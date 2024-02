SV Waldhof: Tim Schork widerspricht den Gerüchten

Marco Antwerpen ist beim SV Waldhof mittlerweile der vierte Trainer in der Amtszeit von Sportgeschäftsführer Tim Schork, den rasanten Abwärtstrend in der laufenden Spielzeit bringen viele im Umfeld des Mannheimer Drittligisten unmittelbar mit den Personalentscheidungen in Verbindung, die der 33-Jährige verantwortet.