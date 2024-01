Theo Straubs Debüt im Nationalteam glückt

Theo Straub, der als Leihgabe der Rhein-Neckar Löwen mit Zweitspielrecht für die Eulen Ludwigshafen in der 2. Handball-Bundesliga spielt, hat beim Vier-Länder-Turnier im spanischen Ciudad Real sein Debüt in der deutschen U20-Nationalmannschaft gefeiert. Der 19-Jährige, der im letzten Sommer schon drei U19-Länderspiele absolviert hatte, kam in allen drei Turnierspielen zum Einsatz.

Straubs Debüt in der deutschen U20-Nationalmannschaft kommentiert Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler mit großer Zufriedenheit: „Die Berufung von Theo zeigt, dass der Schritt, bei den Löwen in der 3. Liga und den Eulen in der 2. Liga zu spielen, der richtige war und zielführend ist.“ Im Eulen-Dress kam er in acht Zweitliga-Spielen zum Einsatz, insgesamt elfmal stand er im Kader. Unterm Strich stehen 13 Tore bei 17 Würfen, eine Quote von 76,47 Prozent. Theo Straub hat bis Donnerstag noch Pause, dann steigt er bei den Löwen ins Training der zweiten Mannschaft ein. Mit den Eulen startet der Rechtsaußen am Freitag in die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte. hk