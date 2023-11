TSG 1862/09 Weinheim feiert die Herbstmeisterschaft

Ein Bild sagt zumeist mehr als 1000 Worte. So auch das Foto, das Spieler und Verantwortliche der TSG 1862/09 Weinheim am späten Samstagnachmittag nahezu geschlossen über die sozialen Medien verbreiteten. Es zeigt eine verschworene Mannschaft um das Trainergespann Marcel Abele und René Uhrig, die in der Kabine des Spielberger Sporplatzes ausgelassen die gerade gewonnene Herbstmeisterschaft in der Fußball-Verbandsliga feiert.