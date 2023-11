TSG 1862/09 Weinheim überwintert auf Platz eins

Alles andere als Wohlfühl-Atmosphäre herrschte am Freitagabend rund um den Kunstrasenplatz des Walldorfer Sportzentrums an der Schwetzinger Straße. Pünktlich zum Spitzenspiel der Fußball-Verbandsliga zwischen dem Dritten, FC-Astoria Walldorf II, und dem Tabellenführer und Herbstmeister, TSG 1862/09 Weinheim, hielt der Winter Einzug in der Astorstadt.