TSV Birkenau atmet im Abstiegskampf durch

Mit einem nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg haben die Badenliga-Handballer des TSV Birkenau zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf in der heimischen Halle halten können. Der Fokus wurde bereits in der vorangegangen Trainingswoche nur auf sich selbst und nicht auf die gastierende Mannschaft der HG Oftersheim/Schwetzingen II gelegt.

So kam es beim wichtigen 37:30-Heimsieg, dass nur wenige bis keine technische Fehler im Aufbauspiel der Schwarzen Falken zu verzeichnen waren und man die Chancenverwertung gegenüber den letzten Begegnungen deutlich verbessern konnte. Vor allem in den ersten zehn Minuten sollte anscheinend alles passen: Aufbauend auf einer guten Abwehrleistung und einem starken Benjamin Gärtner im TSV-Gehäuse, schafften es Birkenau immer wieder durch schnelle und disziplinierte Angriffe den Weg, zum gegnerischen Tor zu finden und mit 8:2 davonzuziehen. Auch eine Umstellung der Abwehr nach einer Verletzungsunterbrechung von Neu-Falke Moritz Holschuh ließ die Gäste aus Oftersheim nicht näher als auf 18:12 herankommen. Das war auch der Halbzeitstand.

Kollektives Zusammenarbeiten

Nach Wiederanpfiff schafften es die Baumann-Jungs, an die Leistung der ersten Hälfte anzuknüpfen. Auch als die HG besser ins Spiel und in der 43. Minute erstmals auf vier Tore herankam, zeigten die Schwarzen Falken im Kollektiv, dass sie dieses Spiel nicht mehr aus der Hand geben wollten. Es wurde hinten wie vorne für den Nebenmann gearbeitet, was zu schönen Kombinationen führte.