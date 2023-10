Nach der Pleite in Ettlingen hoffte der TSV Birkenau im Heimspiel gegen den TV Knielingen an die guten Leistungen zum Saisonstart anknüpfen zu können. Das tat er phasenweise, am Ende reichte es beim 31:32 aber zu nichts Zählbarem. „Wir haben eine deutliche Leistungssteigerung gezeigt und das war wichtig. Wir haben über einen großen Zeitraum auch das umgesetzt, was wir uns gegen Knielingen vorgenommen haben. Zwölf Fehlwürfe von uns sind einfach zu viel, daran müssen wir arbeiten. Am Ende kamen einfach viele Kleinigkeiten zusammen“, sagte TSV-Trainer Timo Baumann.