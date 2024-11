Die erste Heimniederlage in der Handball-Verbandsliga musste der TSV Birkenau beim 29:34 gegen den starken TSV Handschuhsheim hinnehmen. Beide Teams spielten taktisch sehr diszipliniert in der Anfangsphase und so verwunderte es nicht, dass es bis zum 6:7 (16.) für die Löwen aus Heidelberg ein sehr ausgeglichenes Spiel war.