TVG Großsachsen geht mit Rückenwind in die entscheidenden Spiele

Obwohl es die Terminplaner des Verbandes vor Beginn der Runde in dieser Form bestimmt nicht beabsichtigt hatten, hätte man die abschließenden Spiele in der baden-württembergischen Handball-Oberliga spannender kaum gestalten können.

Ein Platz ist noch frei in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga – und mit dem TVG Großsachsen, TSV Blaustein und der HSG Ostfildern kämpfen gleich drei Mannschaften zwei Spieltage vor Rundenende um diesen begehrten Platz.

Aktuell hat der TVG die Nase vorn

Großsachsen und Ostfildern haben jeweils 13 Minuspunkte auf dem Konto, Blaustein 14. Der TVG hat momentan in der Tabelle die Nase vorn, da der direkte Vergleich gegen Ostfildern gewonnen wurde. Doch die Terminplaner wollten es, dass es nun am Samstag, 10. Februar, zunächst zum direkten Duell zwischen Blaustein und Großsachsen kommt. In der Woche drauf steht dann das Duell zwischen Blaustein und Ostfildern auf dem Programm.

Die Ausgangslage ist also klar: Mit zwei Siegen – in Blaustein und danach gegen Heidelsheim/Helmsheim – nimmt der TVG definitiv an der Aufstiegsrunde teil. Bei einer Niederlage am Samstag ist der TVG, bei dann 15 Minuspunkten, dagegen raus aus dem Rennen. Endet die Partie gegen Blaustein unentschieden, müssen die Saasemer darauf hoffen, dass Ostfildern die letzte Partie in Blaustein nicht gewinnt. Zugleich muss im abschließenden Heimspiel dann zwingend ein Sieg her.

Schon das Hinspiel war knapp

Sowohl Blaustein als auch der TVG haben es also noch selbst in der Hand. Mit zwei Heimspielen gegen die direkten Konkurrenten hat der TSV aber die vermeintlich beste Ausgangsposition der drei Teams – wenngleich man aktuell noch einen Punkt hinter dem TVG und Ostfildern zurückliegt. Zudem haben die Ulmer auch das Hinspiel in Großsachsen knapp, aber verdient mit 31:30 gewonnen. Der TVG verspielte damals eine 28:25-Führung.

Für Spannung ist am Samstag also gesorgt – zumal beide Teams mit Rückenwind in die Partie gehen. Blaustein brachte sich mit einem 32:30-Sieg im Derby in Söflingen in Stellung, der TVG überzeugte seinerseits beim 28:28 in Neuenbürg.