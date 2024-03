Weinheim II gegen Hemsbach: Nächstes Kellerderby in der A-Klasse

Seit Ende November sitzt Andreas Dörrlamm auf der Trainerbank der TSG 62/09 Weinheim II – mit drei Siegen und zwei Unentschieden hat er sein Team auf Rang zwölf der Fußball-A-Klasse geführt. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt bereits sieben Punkte. „Die Jungs sind fleißig, wir haben eine hohe Trainingsbeteiligung“, lobt Dörrlamm. „Sie gehen immer ans Maximum und setzen im Spiel das um, was wir uns vornehmen.“

Auf dem Transfermarkt hat er im Winter auch zwei Glücksgriffe gelandet. Jan Turcany , den Dörrlamm (Bild: Fritz Kopetzky) aus der Jugend von Viktoria Griesheim mitbrachte, hat sich im Mittelfeld gut eingefunden. „Jan ist extrem wichtig. Er tut uns unheimlich gut und bestimmt mit Pascal Link das Tempo“, sagt Dörrlamm. Auch dem zweiten Neuen, Joshua Herrmann, traut er einen Platz in der ersten Elf zu.

Auf die beiden Neuen könnte es auch am Sonntag im Kellerduell gegen die SG Hemsbach ankommen. Denn das Derby ist richtungweisend. „Für uns bietet sich die Gelegenheit, richtig Abstand zwischen uns und die Abstiegsplätze zu legen“, weiß Dörrlamm. „Wir rechnen mit einem interessanten und knappen Spiel, da wir wissen, dass auch Hemsbach Qualität hat und gut in die Rückrunde gestartet ist.“

Das A-Klassen-Schlusslicht trifft am Sonntag auf den Drittletzten. Durch die geografische Nähe gewinnt das Duell noch einmal zusätzlich an Brisanz.

Die SGH schlägt Schriesheim mit 2:1 und verlässt die Abstiegsplätze - ganz im Gegensatz zur SG Hohensachsen. Aufsteiger United meldet derweil neue Ansprüche an.

Hemsbach will Rückstand verkürzen

In der Tat: Mit dem 2:1-Erfolg im Kellerderby gegen Schriesheim sendete die SG ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Gleichwohl kündigte Trainer Luciano Monachello an: „Wir müssen nachlegen und weitere Spiele gewinnen. Nur dann kommen wir da unten auch wirklich raus.“ Mit einem weiteren Dreier könnte die SG den Rückstand auf die TSG II auf drei Punkte verkürzen.

TuS will in Heddesheim punkten

In der B-Klasse gelang es dem TuS Weinheim, mit dem SKV Sandhofen II ein Spitzenteam zu ärgern. Erst in der Nachspielzeit erzielte der SKV den 2:1-Siegtreffer. „Die Moral hat gestimmt, einer hat für den anderen gekämpft und wir haben uns Chancen erarbeitet“, beobachtete TuS-Spielleiter Armin Kohler.

Das sollte Ansporn genug sein für die Partie bei Fortuna Heddesheim III am Sonntag. Ein Sieg würde den Sprung auf einen einstelligen Tabellenplatz möglich machen. „Im Hinspiel hatten wir uns schwer getan, wir haben aber jetzt wohl alle Mann an Bord und wollen punkten“, so Kohler.