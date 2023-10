Weinheimer Routiniers im Land ganz oben

Zur Baden-Württembergischen Meisterschaften der Masters-Schwimmer hatten 57 Vereine mit 226 Aktiven bei insgesamt 744 Einzelstarts gemeldet. Die TSG 1862 Weinheim war zu sechst am Start.

Uwe Henrich sicherte sich dabei gleich sechs Einzeltitel in seiner Altersklasse AK 40 über die drei Freistilstrecken (100, 200, 400) sowie die Rückenstrecken (100, 200) und 200 Lagen 2:18,50 Minuten über 200 Freistil ragten heraus. In derselben Altersklasse überzeugte auch Ingmar Zacharias mit Siegen über 50 Freistil, 50 und 100 Schmetterling. Vizemeister in der AK 50 wurde Claus Maier über 50 Freistil und 50 Schmetterling.