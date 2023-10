Wünschmichelbach kann mehr als Faustball

Der Weinheimer Odenwald-Stadtteil Wünschmichelbach ist vor allem wegen seiner Faustballer bekannt. Beim Start unserer Tour schauen wir kurz aufs Vereinsgelände am Bärsbacher Weg, wo gerade fleißig gearbeitet wird. Am Vereinshaus hängt ein Banner „Weltmeister 2023 unser Jonas“. Vielleicht kennt auch der Abwehrspieler, der in diesem Jahr aus Pfungstadt zurück zu seinem Heimatverein TV Wünschmichelbach kommt, die Tour, die an der ehemaligen Gaststätte „Lindenhof“ an der Kreisstraße startet.