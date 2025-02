Birkenauer Frauen haben leichtes Spiel

Birkenau. Die Vorzeichen standen bereits vor dem Anpfiff der Partie der Frauenhandball-Oberliga ungünstig für den Birkenauer Gegner KuSG Leimen: Mit nur einer Auswechselspielerin traten sie als Vorletzter beim Vierten in der Langenberghalle an. Ab Minute eins dominierten die TSV-Frauen dieses ungleiche Duell. Die optische Überlegenheit der Gastgeberinnen machte sich beim 36:11 (22:5) erst nach dem 4:3 (7.) bemerkbar. Was nun folgte, glich einer Demontage der Gäste. Im Minutentakt traf der TSV das gegnerische Tor. Das schnelle Umschaltspiel mit der pfeilschnellen Alexa Becker stellte die KuSG vor unlösbare Aufgaben. Beim 22:5 ging es in die Pause.