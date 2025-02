Bob-Club Fürth sorgt in Innsbruck-Igls für Stimmung

Fürth. Mit ihren Platzierungen beim 44. Europa-Cup der Senioren auf dem Olympia-Eiskanal von 1976 sind die Piloten des Bob-Clubs Fürth einigermaßen zufrieden. Im Gesamtklassement der Zweierbobkonkurrenz landete Peter Hinz mit seinem Anschieber Peer Joechl auf Platz sechs, Martin Fischer wurde mit Alexander Herrmann Zehnter. Es waren an diesem Wochenende in Igls bei Innsbruck aber auch andere Dinge, die zählten. „Fürth hat eine große Tradition im Bobsport, im und neben dem Eiskanal. Beides konnten wir wieder ein Stück weiter am Leben halten“, fasst Fischer rückblickend zusammen.