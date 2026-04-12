Der Abstiegskampf wird für Birkenau immer spannender

Region. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße hat die Tvgg Lorsch ihren Zehn-Punkte-Vorsprung an der Tabellenspitze mit einem 2:0-Sieg beim FC Alemannia Groß-Rohrheim verteidigt. Olympia Lorsch ist Zweiter und liegt nun drei Punkte vor Eintracht Bürstadt. Die SG Unter-Abtsteinach folgt mit vier Zählern Rückstand auf die Lorscher auf Rang vier in Lauerstellung. Die SG Lindenfels/Winterkasten hat den Abstiegskampf mit dem 2:1-Heimsieg gegen Bürstadt wieder spannend gemacht und ist nun punktgleich mit dem Drittletzten VfL Birkenau (beide 20 Zähler).

Olympia Lorsch – VfL Birkenau 5:2 (2:0)

Daniel Hahn, der Birkenauer Coach, sprach von einer „bitteren Niederlage“. „Gerade in der ersten Hälfte waren wir zu weit weg von den Gegenspielern. Lorsch hat unsere Fehler konsequent zu zwei Toren genutzt“, erklärte er. Olympia-Torjäger Lars Palkovitsch erzielte das 1:0 (28.), und Sascha Lauterbach erhöhte per Foulelfmeter kurz vor der Pause auf 2:0 (43.). Nach dem Seitenwechsel kam der VfL jedoch stark aus der Kabine und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Jan-Luka Tschunt verkürzte auf 1:2 (55.), wenig später glich Niklas Halblaub zum 2:2 (60.) aus – die Partie war wieder offen. „Dann haben wir leider erneut Fehler gemacht, die Lorsch eiskalt ausgenutzt hat“, sagte Hahn. Palkovitsch sorgte mit einem Doppelschlag für die Entscheidung (75., 83.), Ali Serdar erhöhte noch auf 5:2. Birkenau muss damit weiter um den Klassenerhalt bangen, der Vorsprung auf den Tabellenvorletzten SG Lindenfels/Winterkasten beträgt nur noch zwei Punkte.

VfL Birkenau: Kahlenberg – Heiser, Sauer, Wolk, Jan-Luka Tschunt, Morr, Fabio Tschunt, Niklas Halblaub, Kleinert, Möck, Hick. Eingewechselt: Laudenklos (61.), Müller (76.), Arevalo (80.).

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Tore: 1:0 Palkovitsch (28.), 2:0 Lauterbach (45.), 2:1 Jan-Luka Tschunt (55.), 2:2 Niklas Halblaub (60.), 3:2, 4:2 Palkovitsch (75., 83.), 5:2 Serdar (88.).

SG Unter-Abtsteinach – FSG Bensheim 2:1 (0:1)

Mit einer deutlichen Leistungssteigerung nach der Pause sicherte sich die SG Unter-Abtsteinach die erhofften drei Punkte gegen das abgeschlagene Schlusslicht. „Wir waren eigentlich drückend überlegen und hätten in den ersten 20 Minuten mehrere Tore machen müssen“, sagte Trainer Marcus Lauer. „Der Bensheimer Torwart hatte einen Sahnetag, und wir haben vor dem Tor oft die falsche Entscheidung getroffen.“ Nach einem individuellen Fehler ging Bensheim früh durch Alexander Quadt mit 1:0 in Führung (14.). Auch im zweiten Durchgang dominierte Unter-Abtsteinach klar und kam auf rund 90 Prozent Ballbesitz, während die Gäste tief in der Defensive standen. Lange hielt die Führung des Schlusslichts, ehe zehn Minuten vor dem Ende der Bann brach: Der eingewechselte Yunael Gmru Nugusse traf zum 1:1 (80.), kurz darauf erzielte Mats Gärtner das verdiente 2:1 (89.). „Ein später, aber hochverdienter Sieg“, so Lauer, der ergänzte: „Die Spieler haben Geduld bewiesen.“ Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenplatz zwei.

SG Unter-Abtsteinach: Darffour – Wolff, Siefert (78. Erikan), Yahaya (75. Ngusse), Erciyas, Efstathiou (80. Abiel), Erik Anhölcher, Güder (46. Jöst), Gärtner, Muca, Nils Anhölcher.

Tore: 0:1 Quadt (14.), 1:1 Ngusse (80.), 2:1 Gärtner (89.).

Starkenburgia Heppenheim – SV Unter-Flockenbach II 2:0 (0:0)

Die Starkenburgia gewann erstmals gegen einen Gegner, der in der Tabelle vor dem Aufsteiger stand. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit nutzten die Gastgeber ihre Chancen konsequent. Luca Schemel brachte Heppenheim mit 1:0 in Führung (64.). Unter-Flockenbach drängte anschließend auf den Ausgleich, kam jedoch zu keiner klaren Torchance. Nach einem Standard erhöhte Felix Walter auf 2:0 (86.). „Das war kein gutes Spiel von uns, wir hatten in beiden Hälften, glaube ich, keinen einzigen gefährlichen Torschuss“, sagte Co-Trainer Yannick Cezanne. Der SVU II ließ damit im Aufstiegsrennen weiter Punkte liegen und hat nun sieben Zähler Rückstand auf Rang zwei.

SV Unter-Flockenbach II: Urbanek – Mayer, Brand, Mulaj, Süzer, Moh Amar, Haidinger, Endrit Beka, Fischer, Scott, Dechert. Eingewechselt: Adamek (60.), Döner (68.), Kamuff (68.), Lozar (68.).

Tore: 1:0 Schemel (64.), 2:0 Walter (86.).

SG Reichenbach – KSG Mitlechtern 2:2 (1:0)