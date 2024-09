Kreisoberliga: FC Ober-Abtsteinach rettet noch einen Punkt

Die Kreisoberliga-Fußballer des FC Ober-Abtsteinach kamen zu einem 3:3-Unentschieden im Duell mit dem SV Unter-Flockenbach II. Im Derby war FCO-Trainer Jan Schörling der Matchwinner. Er wechselte sich fünf Minuten vor Schluss selbst ein. Zu diesem Zeitpunkt führte der SVU II vor 200 Zuschauern mit 3:2. Ober-Abtsteinach rannte fast hilflos an. In der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Schörling aber nach starker Vorarbeit des ebenfalls erst zur Mitte des Spiels gekommenen Björn Hoppe tatsächlich noch das 3:3. „Jan hat sich in der Vergangenheit schon eingewechselt. So oft macht er das aber nicht“, sagte Michael Döringer, der Pressewart des FCO.