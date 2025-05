Kreisoberliga: Das reicht nicht für die SG Unter-Abtsteinach

Fürth. In der Fußball-Kreisoberliga hat sich der SC Olympia Lorsch am letzten Saisonspieltag den zweiten Tabellenplatz durch ein 2:2 gegen Mitlechtern in der Nachspielzeit gesichert und geht in die Aufstiegsspiele. Die SG Unter-Abtsteinach verlor dagegen die Auswärtspartie beim Meister FC Fürth mit 2:4 und rutschte auf den dritten Rang.