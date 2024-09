Kreisoberliga: FC Ober-Abtsteinach dreht ein spektakuläres Spiel

Wenn beim FC Ober-Abtsteinach Bierfest gefeiert wird, ist es Zeit für kuriose Spiele. Ein solches lieferte die Elf von Spielertrainer Jan Schörling auch am Sonntag gegen den SV Lörzenbach in der Fußball-Kreisoberliga ab. Nach 23 Minuten lagen die Gastgeber mit 0:3 Toren im Rückstand, drehten die Partie aber in der zweiten Hälfte und gewannen nach einer spektakulären Schlussphase sogar noch mit 5:3.