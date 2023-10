Der Ausgleich fällt in der 92. Minute

Das war ein sehr unglückliches 1:1-Unentschieden für den SV Affolterbach. Das Ausgleichstor fiel dazu noch in der letzten Minute der Nachspielzeit. Damit verpasste der SVA die Gelegenheit, den TSV Hambach mit einem Sieg wieder vom in der vergangenen Woche verlorenen Thron der Fußball-Kreisliga B zu stoßen. „Wir hätten den Sieg zu Hause behalten können“, trauerte SV-Sprecher Arne Wilhelms den verlorenen Punkten nach. Aber die Hambacher gaben nicht auf, glaubten an sich, stellte er dem Gegner ein Lob aus.