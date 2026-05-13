Der ISC Fürth will in Gras-Ellenbach den Aufstieg feiern

Unter-Flockenbach. Während für den SV Unter-Flockenbach III in der Fußball-Kreisliga B nur noch die Ehre auf dem Spiel steht, kämpft der FSV Zotzenbach am Sonntag (13 Uhr) weiter um seine letzte Chance im Rennen um den Relegationsplatz. Nur ein Sieg hält die Hoffnung auf Tabellenplatz drei am Leben.

SVU-Trainer Felix Dalichow sieht seine Mannschaft nach dem starken Auswärtsspiel in Lampertheim gut vorbereitet, auch wenn die Personallage angespannt bleibt. Entscheidend werde sein, die Leistung erneut auf den Platz zu bringen – und die Chancen diesmal konsequenter zu nutzen. „Die Jungs sind zuhause heiß darauf, es besser zu machen“, sagt Dalichow. Trotz der schwierigen Ausgangslage wolle seine Mannschaft die Runde ordentlich zu Ende bringen: „Die Saison ist erst nach dem letzten Spiel vorbei.“

Zotzenbach hat Druck

Beim FSV Zotzenbach ist die Ausgangslage klar. Nach dem enttäuschenden Unentschieden zuletzt in Zwingenberg zählen nur drei Punkte. Vorsitzender Roland Agostin erwartet allerdings eine schwere Aufgabe: „Unter-Flockenbach ist zuhause eine Macht. Wir müssen uns auf die Hinterfüße stellen.“ Die Mannschaft glaube aber weiter an ihre Chance auf Rang drei.

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Bereits um 12.45 Uhr empfängt der SV Fürth II Meister VfB Lampertheim. Für SV-Trainer Michael Schneider kommt die stärkste Mannschaft der Liga. „Sie haben nahezu alles weggeräumt“, sagt Schneider mit großem Respekt vor dem Gegner. Seine Elf wolle dem Favoriten dennoch das Leben so schwer wie möglich machen. Im Hinspiel hielt Fürth lange gut mit und verlor erst spät unglücklich.

Besonders wichtig werde diesmal ein konzentrierter Start sein. „Wir dürfen die Anfangsphase nicht verschlafen“, fordert Schneider. Personell bleibt die Lage angespannt, erneut sollen Spieler aus der A-Jugend aushelfen.

Intensive Partie wird erwartet

Für den TSV Gras-Ellenbach ist der Traum vom Aufstieg nach dem 2:2 gegen den FC Fürth II dagegen geplatzt. Sportlicher Leiter Manuel Loipersberger erwartet gegen den Tabellenzweiten ISC Fürth dennoch eine intensive Partie. Der ISC kann mit einem Sieg die Rückkehr in die A-Klasse perfekt machen.

Spielertrainer Ogün Hanci spürt die besondere Bedeutung der Begegnung: „Mit einem Sieg schaffen wir den Aufstieg. Das pusht uns zusätzlich.“ Seine Mannschaft müsse jetzt geschlossen auftreten und von Beginn an alles investieren.