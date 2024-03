Der SV Unter-Flockenbach gewinnt das Verbandsliga-Spitzenspiel

Die zweite Halbzeit war gerade mal ein paar Sekunden alt, da unterlief Rot-Weiß Walldorf II der entscheidende Schnitzer. Die Defensive wirkte unsortiert, als sie unter Druck geriet, missglückte ein Rückpass, der von Lotfi Graidia erlaufen wurde. Der Angreifer des SV Unter-Flockenbach ließ noch Walldorfs Schlussmann Jannik Treber aussteigen und schob locker zum Tor des Tages ein. Die „Flockies“ siegten mit 1:0 und untermauerten damit ihre Tabellenführung in der Fußball-Verbandsliga.

Geschlossene Leistung

Insgesamt war der Erfolg dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung auch verdient, doch einfach bekamen es die Talemer wahrlich nicht gemacht. „Was wir vor allem in der ersten Hälfte gespielt haben, war überragend. Leider haben da die Tore gefehlt. Dass wir unmittelbar nach der Pause in Führung gegangen sind, hat uns sehr geholfen“, sagte SVU-Coach Dalio Memic nach der Partie und attestierte seiner Truppe eine sowohl kämpferisch als auch spielerisch gelungene Vorstellung.

Im Vergleich zum 2:2 in Dortelweil am vergangenen Spieltag machte die Elf vom Wetzelsberg einen großen Schritt nach vorn. Allerdings wurde auch deutlich, dass in Sachen Effektivität im Abschluss noch Luft nach oben besteht. Graidia (15.), Hebling (21.), Arikan (30., 39.) und Nag (43.) vergaben gute Gelegenheiten. Zudem zappelte der Ball zweimal im Tor, doch Mayers Abschluss erfolgte aus einer Abseitsposition (22.) und Graidias Treffer sollte im Laufduell zuvor ein Trikotzupfer beim Gegenspieler vorausgegangen sein (32.) – eine Ansicht, die im Lager des SVU niemand so recht teilen wollte.

Die Hessenliga-Reserve setzte jedoch immer wieder gefährliche Nadelstiche. So etwa in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als die Gäste ums Haar in Führung gingen. Kays Iraqi tanzte die SVU-Defensive schwindelig und kam zum Abschluss. Jedoch gab es für die Fälle, in denen es doch mal richtig brenzlig wurde, immer noch Arthur Kovis zwischen den Unter-Flockenbacher Pfosten. Der junge Keeper entpuppte sich als starker Rückhalt und entschärfte den Schuss mit einer Glanzparade. „Er hat sehr gut gehalten, was Sicherheit und Auftrieb gegeben hat. Das war eine gute Basis für eine tolle Vorstellung, bei der sich jeder für jeden reingehängt hat“, ergänzte Memic.

Munteres Spiel

Die Bereitschaft, für den mannschaftlichen Erfolg alles zu geben, wurde in der zweiten Hälfte regelrecht greifbar. Es entwickelte sich ein sehr munteres Spiel zweier Mannschaften, die gewillt waren, nichts herzuschenken. Auch wenn der Rückstand unmittelbar nach Wiederanpfiff schnell kam und zusätzlich noch einen heftigen individuellen Fehler als Grundlage hatte, machte sich dies im Spiel der Walldorfer nicht negativ bemerkbar. Die Gäste spielten umso forscher nach vorn.

Foto: Fritz Kopetzky Alle Proteste halfen nichts, Schiedsrichter Philip Pietrowski wollte Lotfi Graidias Treffer in der 32. Minute wegen eines Foulspiels nicht anerkennen.

Doch auch der SVU steckte nicht zurück und setzte ebenfalls auf schnelle Angriffe, die häufig über die Außenpositionen durch Müslüm Arikan und Marius Kamuff vorgetragen wurden. Die qualitativ besseren Chancen verbuchten auch nach der Pause die Gastgeber für sich, doch Graidia (48., 77., 84., 87.), Hebling (48., 75.), Arikan (77.) und Chatzigiannakis (90.+3) schafften es nicht, Schlussmann Treber im Walldorfer Tor zu überwinden. „Der Abschluss muss noch besser werden. Da fehlt uns noch etwas die Effektivität nach vorne. Aber daran werden wir noch arbeiten“, unterstrich der SVU-Coach.

Stimmen zum Spiel

Max Djouendjeu (SVU-Spieler): „Es war eine schwere Geburt, doch wir haben dieses Mal fußballerisch wieder das gebracht, was wir auch schon in den letzten Wochen zeigen wollten. Ich denke, wir haben endlich das gezeigt, wozu wir in der Lage sind, weshalb wir am Ende dieses Spiel auch verdient gewonnen haben.“

Aron Unrath (SVU-Spieler): „Wir haben ein gutes Spiel gezeigt, in dem wir fußballerisch viel geboten haben. Sicher hätten wir auch noch ein zweites und drittes Tor machen müssen, womit wir es hätten vermeiden können, dass es bis ganz am Schluss spannend bleibt. Ich selbst bin beim SVU sehr gut angekommen. Ich kannte die Mannschaft ja schon vorher. Es macht viel Spaß, hier zu spielen.“

Morris Nag (SVU-Spielführer): „Es war das erwartete Spiel auf Augenhöhe. Wir konnten heute das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten, haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und konnten sowohl kämpferisch als auch spielerisch einiges bieten. In der ersten Hälfte hatten wir leichte Feldvorteile. Das schnelle 1:0 nach der Pause hat uns in die Karten gespielt. Wichtig ist, dass es uns gelungen ist, zu null zu spielen. So können wir weitermachen.“

Ercan Dursun (Trainer Rot-Weiß Walldorf II): „Das war ein Spiel auf Augenhöhe, das wir leider wegen eines individuellen Fehlers verloren haben. Ich denke, dass insgesamt ein Punkt verdient gewesen wäre. Die Jungs sind nun nach dem Spiel brutal enttäuscht, aber ich bin es nicht, denn es gibt dafür keinen Anlass. Wir haben gegen den Ligaprimus eine richtig gute Leistung gezeigt.“

SV Unter-Flockenbach: Kovis, Mayer, Kamuff, Gelzenlichter, Nag, Arikan, Graidia (87. Chatzigiannakis), Zyprian, Hebling (80. Hechler), Unrath, Djouendjeu.

Tor: 1:0 Graidia (46.).